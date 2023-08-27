Блинная «Сковородка» в центре Перми закроется до конца года

Блинная «Сковородка», расположенная на первом этаже в ЖК «Астра» по ул. Петропавловская, 57, закроется до конца этого года. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщила Марина Медведева, финансовый директор ГК «РИАЛ», являющейся соинвестором сети блинных. «У этой торговой точки истекает договор аренды, и продлять его не будут. Поэтому до Нового года «Сковородка» по этому адресу точно закроется», - пояснила Марина Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЖК «Астра» на ул. Петропавловской, 57, фото - 2ГИС Фото: ЖК «Астра» на ул. Петропавловской, 57, фото - 2ГИС

По словам собеседницы, у сети блинных «Сковородка» есть план развития, предполагающий запуск нескольких новых заведений. В частности только в этом году в Перми планируется открыть две новые торговые точки сети.

Как указано на сайте блинных «Сковородка», сеть развивает индивидуальный предприниматель Максим Максимович, занимающийся ресторанной деятельностью. В Перми насчитывается 15 блинных и одна – в Лысьве. Связаться с Максимом Максимовичем «Ъ-Прикамье» не удалось.

В начале этого лета стало известно, что в ЖК «Астра» на ул. Петропавловской, 57 или в МФК «Москва» на ул. Пермская, 33 может открыться ресторан «Сыроварня» известного холдинга Novikov Group. По сведениям источников, в случае запуска ресторана в ЖК «Астра» столичное заведение могло бы занять площадь блинной «Сковородка». В Novikov Group планы по заходу в Пермь не комментировали. По данным телеграмм-канала Properm, заведение RED BBQ, также расположенное на ул. Петропавловская, 57, тоже будет закрываться.