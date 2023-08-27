Новосибирская «Сибирь» заняла третье место на турнире им. Пучкова

«Сибирь» завершила выступление на предсезонном хоккейной турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге победой над «Сочи». Новосибирцы выиграли со счетом 4:3.

В составе сибиряков дважды отличился Энди Андреофф. Канадский центральный нападающий перешел в «Сибирь» летом этого года. В сезоне 2022/2023 он выступал в Американской хоккейной лиге – второй по значимости в Северной Америке после НХЛ – и стал ее лучшим снайпером. Еще по голу за «Сибирь» провели Иван Климович и Артем Михеев.

Матч с «Сочи» был последней предсезонной игрой для «Сибири». На турнире им. Пучкова команда заняла третье место из пяти.

29 августа «Сибирь» двусторонним матчем отметит прощание с одноименным ЛДС на ул. Богдана Хмельницкого. С этого сезона команда будет играть на «Сибирь-Арене».

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Валерий Лавский