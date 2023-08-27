КНДР разрешила своим гражданам вернуться на родину

Власти Северной Кореи разрешили гражданам КНДР, которые находятся за границей, вернуться на родину. Границы были закрыты из-за строгих коронавирусных ограничений больше трех лет.

Государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР сообщил, что гражданам можно вернуться, так как принято решение изменить уровень противоэпидемической защиты «в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире» (цитата по Reuters). Вернувшиеся будут находиться под медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели.

Несколько дней назад самолет Air Koryo из Пхеньяна приземлился в Пекине впервые с начала пандемии. Как отмечает Reuters, неизвестно, кто находился на борту, но, по данным западных туристических компаний, рейс, вероятно, доставит обратно граждан КНДР, застрявших в Китае.

Леонид Уварчев