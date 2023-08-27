Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около 20 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за сильного тумана

14 авиарейсов задержаны, 4 отменены в московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на 2:00. В столице сильный туман.

Семь рейсов задержаны во Внуково, четыре — в Шереметьево, три — в Домодедово. Три рейса отменены во Внуково, один — в Домодедово.

Главное управление МЧС по Москве накануне выпустило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических явлений. Туман по прогнозам продолжится до 7:00 27 августа. Ожидается ухудшение видимости до 200–700 м. МЧС рекомендовало снижать скорость при управлении транспортом и увеличить дистанцию до других автомобилей, а также избегать внезапных маневров.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...