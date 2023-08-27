Около 20 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за сильного тумана

14 авиарейсов задержаны, 4 отменены в московских аэропортах, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» на 2:00. В столице сильный туман.

Семь рейсов задержаны во Внуково, четыре — в Шереметьево, три — в Домодедово. Три рейса отменены во Внуково, один — в Домодедово.

Главное управление МЧС по Москве накануне выпустило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических явлений. Туман по прогнозам продолжится до 7:00 27 августа. Ожидается ухудшение видимости до 200–700 м. МЧС рекомендовало снижать скорость при управлении транспортом и увеличить дистанцию до других автомобилей, а также избегать внезапных маневров.

Леонид Уварчев