Стало известно, как пермский пилот попал на службу к Евгению Пригожину

Пермяк Рустам Каримов – второй пилот разбившегося бизнес-джета, на котором летел Евгений Пригожин, был самым «новеньким» членом экипажа, перевозившего основателя ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ». Раньше Рустам Каримов работал на Аirbus пермского отделения авиакомпании S7 – на этом самолете у него было 1,5 тыс. часов налета. В пандемию уроженца Перми сократили, и он трудостроился в авиакомпанию «Сириус Аэро». Там уже работал на самолете Embraer и «налетал» 160 часов. В «Сириус Аэро» Рустам Каримов готовился стать командиром судна, но не смог из-за ухода в 2022 году этой авиакомпании в конкурсное производство.

Позднее уроженец Перми трудоустроился в авиакомпанию «МНТ-Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. Рустам Каримов прошел все испытания и не вызывал никаких вопросов у службы безопасности ЧВК «Вагнер». Первый полет Рустама Каримова в качестве второго пилота с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным состоялся до Владивостока в конце мая. В итоге новый пилот остался в составе экипажа.

Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legace 600 разбился 23 августа. В Росавиации сообщали, что среди десяти человек, находившихся на борту, значились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. Вторым пилотом судна сбыл пермяк Рустам Каримов. МЧС сообщило, что все пассажиры погибли. Останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе.