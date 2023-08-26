Водитель Tesla с признаками опьянения врезался в здание в Ижевске

Вечером 25 августа в столице Удмуртии на улице Московская произошла дорожная авария с участием автомобиля Tesla. 32-летний водитель электрокара не справился с управлением и врезался в здание, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате дорожного происшествия водитель Tesla и его 44-летний пассажир получили травмы. Мужчинам потребовалась госпитализация.
Отметим, что у водителя имелись признаки опьянения, а оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту дорожной аварии проводится проверка.