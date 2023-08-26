Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 19:05

Водитель Tesla с признаками опьянения врезался в здание в Ижевске

Вечером 25 августа в столице Удмуртии на улице Московская произошла дорожная авария с участием автомобиля Tesla. 32-летний водитель электрокара не справился с управлением и врезался в здание, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия водитель Tesla и его 44-летний пассажир получили травмы. Мужчинам потребовалась госпитализация.

Отметим, что у водителя имелись признаки опьянения, а оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...