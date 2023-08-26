ФК «Урал» разгромно проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге

Футбольный клуб «Урал» в матче шестого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Зениту» из Санкт-Петербурга. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 4:0 (3:0) в пользу хозяев.

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Счет на 8 минуте открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев, в касание замкнув подачу с фланга.

На 30 минуте Матео Кассьера обыграл вратаря один в один и забил второй мяч своей команды.

В конце первого тайма счет до разгромного довел Клаудиньо: плеймейкер «Зенита» перехватил неудачный пас голкипера «Урала» Ильи Помазуна и закинул мяч ему за спину.

На 68 минуте Матео Кассьера сделал дубль, вновь на паузе переиграв вратаря.

ФК «Урал» после поражения опустился на третье место в таблице РПЛ с 13 очками.

Матч седьмого тура РПЛ «Урал» проведет в Екатеринбурге 2 сентября: сыграет с «Ахматом» из Грозного.

Виталий Красиков

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