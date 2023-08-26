Си Цзиньпин посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район

Председатель КНР Си Цзиньпин после возвращения с саммита БРИКС посетил Урумчи, центр Синьцзяна (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Он отметил, что главная задача Компартии Китая в регионе — «формирование чувства общности китайской нации». Об этом говорится в релизе, который публикует агентство «Синьхуа».

«Си Цзиньпин отметил, что формирование чувства общности китайской нации является основным направлением этнической работы партии в новую эпоху, а также основным направлением работы на этнических территориях. Необходимо провести серьезную работу по формированию сознания китайского национального сообщества»,— говорится в релизе.

Лидер КНР заслушал отчеты о работе парткома и руководства Синьцзян-Уйгурского автономного района. После этого Си Цзиньпин заявил о необходимости вести антитеррористическую и антисепаратистскую борьбу в регионе. Он также призвал продвигать образование на национальном китайском и образовывать уйгурскую молодежь.

Это второй визит Си Цзиньпина в Урумчи с 2014 года, после того как власти Китая обвинили в геноциде уйгуров. В последний раз лидер КНР был в Урумчи в июле 2022 года.

В Синьцзяне живут больше 10 млн уйгуров — это мусульмане-сунниты тюркского происхождения. По данным ООН, с конца 2017 года уйгуров насильно содержат в концлагерях (или так называемых центрах перевоспитания) и принуждают к труду. Власти Китая отрицают наличие концлагерей и называют их учреждениями профессионально-технического образования с упором на обучение профессиям и китайскому стандартному языку, а также ознакомление с законами КНР. Более 40 стран осудили действия Китая по отношению к уйгурам.

Анастасия Ларина