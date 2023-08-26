Два учебных самолета столкнулись в Житомирской области Украины

В Житомирской области Украины 25 августа столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота. По предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения правил безопасности полетов. Об этом сообщило Национальное бюро расследований Украины.

«Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли три пилота воздушных сил вооруженных сил Украины»,— сообщили в украинском ведомстве. L-39 — учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody.

Предварительно дело о крушении самолетов квалифицировали по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Одним из погибших пилотов был известный украинский летчик 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус (Андрей Пильщиков). О гибели Джуса написали в социальных сетях его друг Павел Поцелуев и волонтер Мелания Подоляк.

Джус давал интервью The Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News и призывал предоставить Украине современные истребители. На странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Андрей Пильщиков писал, что он летал на истребителях МиГ-29, L-39 и спортивно-учебном самолете ХАЗ-30.

Анастасия Ларина