«Зенит» разгромил «Урал» в очередном матче чемпионата РПЛ

Убедительной победой петербургского «Зенита» завершился матч 6-го тура российской футбольной премьер-лиги. Игра с екатеринбургским «Уралом», состоявшаяся на «Газпром Арене», закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Четыре безответных мяча в ворота уральцев забили Иван Сергеев (8-я минута матча), Клаудинью (45-я) и Матео Кассьерра, сделавший дубль на 30-й и 68-й минутах.

После этой победы «Зенит» поднимается на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Екатеринбуржцы остаются третьими.

Следующую игру сине-бело-голубые проведут в гостях против калининградской «Балтики» 30 августа на Кубок России.

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