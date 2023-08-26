«Зенит» разгромил «Урал» в очередном матче чемпионата РПЛ

Убедительной победой петербургского «Зенита» завершился матч 6-го тура российской футбольной премьер-лиги. Игра с екатеринбургским «Уралом», состоявшаяся на «Газпром Арене», закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Четыре безответных мяча в ворота уральцев забили Иван Сергеев (8-я минута матча), Клаудинью (45-я) и Матео Кассьерра, сделавший дубль на 30-й и 68-й минутах.
После этой победы «Зенит» поднимается на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Екатеринбуржцы остаются третьими.
Следующую игру сине-бело-голубые проведут в гостях против калининградской «Балтики» 30 августа на Кубок России.