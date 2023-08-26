Боксер из Челябинской области стал пятикратным чемпионом России

Чемпионом России по боксу в весовой категории 48 кг стал спортсмен из Челябинской области Эдмонд Худоян. Он выиграл первенство в пятый раз, сообщает Федерация бокса России.

Чемпионат России по боксу проходил в Хабаровске. 26 августа в финальном поединке 27-летний Эдмонд Худоян одолел Сояна Артыша из Новосибирской области со счетом 5:0.

«Сбылась моя маленькая мечта – я стал пятикратным чемпионом России. В Челябинской области подобным достижением может похвастаться всего один человек – Геннадий Ковалев. Надеюсь, я вписал себя в историю челябинского бокса», – прокомментировал Эдмонд Худоян свою победу. По его словам, чемпионат России в Хабаровске стал для него самым сложным из-за разницы во времени. Спортсмен не намерен останавливаться на достигнутом, и планирует стать десятикратным чемпионом страны.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте