В столице Судана прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в Хартуме, столице Судана, сообщила «Аль-Джазира». По словам источника издания в суданской армии, он произошел из-за пожара на складе авиационного топлива в международном аэропорту Хартума.

Взрыв произошел на фоне продолжающихся артиллерийских обстрелов и интенсивных воздушных атак со стороны армии Судана по нескольким объектам Сил быстрого реагирования (СБР) в центре Хартума, отмечает «Аль-Джазира».

Сильные взрывы также были слышны на севере Хартума и в городе Омдурман. Как пишет «Аль-Джазира», сегодня, 26 августа, СБР обстреляли позиции армии Судана в Омдурмане. По словам представителя армии, в результате атаки в Омдурмане погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Подсчет жертв в других атакованных СБР районах еще ведется.

Вооруженное противостояние между официальной армией Судана и СБР началось в апреле. За время конфликта погибли около 3 тыс. человек, более 3 млн человек стали беженцами или внутренне перемещенными лицами. В мае стороны договорились «воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению».

Олеся Павленко