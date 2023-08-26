На Кубани открыли ФОК и зал единоборств

В Краснодарском крае открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснодаре и зал единоборств в Кудепсте (Сочи). Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В новом двухэтажном здании ФОК на ул. им. Вавилова смогут тренироваться свыше 100 человек в смену. Это современный комплекс с крытыми и открытыми полями, залами и беговым кольцом.

Центр единоборств построили на ул. Искры в Сочи. Здесь оборудовали спортивный зал на три ковра с зоной тренажеров, корпус с раздевалками и душевыми, инвентарные и тренерские комнаты, а также медицинский кабинет. Центр сможет принимать более 600 юных спортсменов в день.

Как сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов, в регионе в 2023 году строят 44 спортивных объекта, часть из которых уже введены в эксплуатацию. До конца года планируется открыть 30 спортивных объектов.

ФОК и зал единоборств построили по госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры», которая направлена на достижение целей национального проекта «Демография».

Маргарита Синкевич

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