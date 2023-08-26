«Посетители отмечают аскетичный и свободолюбивый питерский дух»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о новом заведении, которое является не только рестораном, но и кулинарной студией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мастерская вкуса Фото: Мастерская вкуса

На Маросейке открылась «Мастерская вкуса». Сложноформатное заведение в стиле лофт, совмещающее в себе кулинарную студию и полноценный ресторан, рассчитанный на 35 мест. Так сооснователи проекта шеф-повар Александр Ерин и предприниматель Ирина Хоменко воплотили свои давние мечты о собственном ресторанном бизнесе.

Напомню, что Ерин начинал карьеру шефа в Санкт-Петербурге, после несколько лет проработал в Москве в основном на запуске новых заведений. Теперь он проводит на открытой кухне своей «Мастерской» все дни напролет. Сам встречает гостей, сам проводит мастер-классы, сам ведет калькуляцию и сам готовит. В команде все свои. Почти все работали раньше вместе. Поскольку партнеры открывали проект на собственные деньги, в нем нет никаких московских излишеств.

Практически все посетители «Мастерской вкуса» отмечают ее аскетичный и свободолюбивый питерский дух. Кто-то приходит, чтобы научиться варить 35 литров борща, кто-то готовить пиццу, кто-то том-ям и домбури с лососем.

Тем, кто предпочитает потреблять, а не производить, предлагаются крайне бюджетные морские ежи и устрицы, которых гости могут сами выловить из аквариума щипцами. А также запеченные улитки. жаренные кальмары в белом вине с чесноком и петрушкой, несколько видов пасты и очень приличная недорогая камбала, запеченная в сливочном масле с томатами, каперсами и шпинатом.