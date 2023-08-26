«Росводоканал Краснодар» стал полуфиналистом международной премии #МЫВМЕСТЕ

Волонтеры «Росводоканал Краснодар» вышли в полуфинал международного конкурса #МЫВМЕСТЕ с проектом «Уроки чистой воды».

Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству заявок на конкурс - около 1800, и лишь 60 проектов от края вышли в полуфинал конкурса. Краснодарский водоканал один из двух региональных полуфиналистов в номинации «Ответственный бизнес».

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

«Цель нашего проекта – привлечь как можно больше волонтеров к проведению «Уроков чистой воды» и придать еще большей огласке проблему воды и ее сохранности. Это крайне важно - освещать вопросы сохранности воды, прививать ответственное отношение к ресурсам и воспитывать экологически ответственное поколение. Мы искренне надеемся, что проект «Уроки чистой воды» выйдет в финал конкурса и обретет всероссийскую поддержку. Мы верим в наше дело!», - поделилась директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова.

Экологические уроки для школьников уже давно стали визитной карточкой краснодарского водоканала. За семь лет существования этой программы волонтеры предприятия провели более 300 уроков в 35 разных школах города и края. Более 3 500 школьников совместно с активистами Совета молодых специалистов предприятия ответили вопросы «Почему надо беречь воду?», «Как помочь в сбережении водных ресурсов?», «Как правильно пользоваться канализацией» и «Какую роль играют работники водоканала в водоснабжении и водоотведении города?».

Идея проекта родилась давно и основана на ежедневной работе «Росводоканал Краснодар»: специалисты цеха канализации регулярно решают проблемы засоров на сетях, выезжают на места аварий и вручную достают огромные спрессованные комья мусора из канализации. В основном это влажные синтетические салфетки, ватные диски и другие средства личной гигиены. Любой мусор начинает свой путь по канализационным трубам из дома. Поэтому волонтеры краснодарского водоканала проводят уроки чистой воды в детских садах и школах, прививают культуру бережного отношения к воде и рассказывают о правилах пользования канализацией.

Все заявленные на конкурс проекты были рассмотрены комиссией в рамках регионального этапа заочно. Краснодарские полуфиналисты конкурса были приглашены на стратегическую сессию по вопросу поддержки и развития добровольческой (волонтерской) деятельности в городе Краснодаре при поддержке управления по делам молодежи города.

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