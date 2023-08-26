В Краснодарском крае снизился урожай озимых

В 2023 году в Южном федеральном округе собрали 38,8 млн тонн зерна, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В прошлом году собрали свыше 41 млн тонн озимых. Наибольшее снижение урожайности пришлось на Кубань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора аналитического центра «Прозерно» Владимира Петриченко, сделанном на форуме «Зерно Сибири» в Барнауле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По данным Владимира Петриченко, значительное падение урожайности озимых произошло в Краснодарском крае. В первую очередь это коснулось пшеницы и ячменя. Спикер пояснил ТАСС, что благодаря росту показателей других регионов ЮФО общее снижение по округу оказалось незначительным. Так, урожайность в сравнении с прошлым годом повысили Волгоградская и Ростовская области.

По информации Владимира Петриченко, по состоянию на 1 июля запасы зерна на сельхозпредприятиях ЮФО превысили 2 млн тонн, в то время как в прошлом году — 1,7 млн тонн.

Маргарита Синкевич

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