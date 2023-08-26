Магазины «Семья» в ЦУМе и «Айсберге Modern» распродают товары перед закрытием

В Перми закрываются магазины бывшей сети «Семья» в ТЦ «ЦУМ», «Айсберг Modern», в большом супермаркете на площади Карла Маркса по ул. Чернышевского 23. Также прекратят работу магазины на ул. Маршала Рыбалко, 84, Карбышева, 48. Об этом сообщают Properm.ru и 59.ru. В этих магазинах с 25 по 29 августа объявлена распродажа товаров с 50%-ой скидкой. В супермаркетах начался ажиотаж, возникли большие очереди от конца торговых помещений до касс.

Напомним, что ранее федеральный ритейлер «Лента», купивший пермскую сеть «Семья», сообщил о закрытии неэффективных магазинов «Семьи» в регионе. На месте них откроются отделы другой продуктовой сети «Монетка». По данным «Ъ-Прикамье», «Лента» собирается приобрести уральскую сеть «Монетка». После поглощения «Лента» передаст ритейлеру в управление бывшие супермаркеты «Семья», а также сдаст в субаренду логистический комплекс в Кондратово.