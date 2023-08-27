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Коммерсантъ FM
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Паевая рента

Особенности инвестирования в фонды с выплатой дохода

Частные инвесторы сохраняют высокий интерес к вложениям в паевые инвестиционные фонды с выплатой промежуточного дохода. В первом полугодии чистый приток средств в такие ПИФы превысил 44 млрд руб. Облигационные фонды данного типа приносят пайщикам более прогнозируемый доход, чем фонды акций с менее регулярной выплатой дивидендов. Однако стоит учитывать, что такие инвестиции проигрывают классическим фондам по доходности.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Розничный интерес

Во втором квартале общее число пайщиков—физических лиц превысило рубеж 9 млн человек, указывает ЦБ в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов» (.pdf). За квартал показатель вырос почти на 500 тыс. человек. Основной прирост пришелся на розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы), также увеличилось число пайщиков интервальных фондов. Вместе с тем число пайщиков закрытых ПИФов впервые за девять кварталов сократилось.

Активный рост числа пайщиков розничных фондов положительно сказался на результатах привлечений. По данным ЦБ, за отчетный период чистый приток средств в такие фонды превысил 21 млрд руб., что более чем в пять раз выше результата предыдущего квартала. Это лучший квартальный результат с четвертого квартала 2021 года, который был лучшим за всю историю отрасли. Полтора года назад чистый приток в фонды превысил 85 млрд руб.

Регулярная выплата

В своем отчете ЦБ отмечает, что приток средств в минувшем квартале был обеспечен в том числе расширением линейки открытых ПИФов с выплатой доходов. По оценке «Ъ», основанной на данных Банка России, за первое полугодие 2023 года было сформировано 11 розничных фондов (пять БПИФов и шесть ОПИФов). Каждый второй запущенный ОПИФ имел опцию выплаты промежуточных доходов. По итогам первого полугодия частные инвесторы вложили в такие фонды более 44 млрд руб.

Возможность выплачивать промежуточный доход появилась у розничных фондов только в минувшем году, раньше это было доступно только в закрытых и интервальных фондах.

На сегодняшний день на российском рынке работают десять ОПИФов с регулярными выплатами под управлением шести УК («Альфа-Капитал», «Открытие», «Первая», УК ПСБ, «РБ Капитал», «МКБ-Инвестиции»). Шесть являются фондами смешанного типа, два фонда облигаций и и два фонда акций.

Разнообразный доход

В зависимости от типа фонда доход, предназначенный для выплаты пайщикам, может формироваться из полученных дивидендов по акциям и купонов по облигациям. По всем фондам выплаты производятся ежеквартально, а их размер зависит от объема поступивших в отчетный период купонов и дивидендов. Эти выплаты обычно идут напрямую на банковский счет, что и роднит данный продукт с классическим депозитом, но в отличие от него возврат основной части средств не гарантируется.

«Подобные фонды имеет смысл приобретать именно рантье — тем, кто живет на поступающие денежные потоки»,— отмечает директор по инвестициям «РБ Капитала» Иван Лавриненко.

При этом стоит учитывать, что доход легче прогнозируется в случае облигационных фондов, тогда как в фондах акций размер дивидендов не фиксирован и может меняться в зависимости от экономической или рыночной конъюнктуры. Кроме того, котировки акций более волатильны и поэтому могут принести как больший прирост стоимости пая, так и большую просадку. Но чем дальше горизонт инвестирования, тем выше доля акций должна быть в портфеле, отмечает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк, и наоборот.

С начала года лучший результат показали облигационные фонды, размер квартального дивиденда по которым составлял 2–3%. Разброс выплаченного дохода по фондам акций и смешанного типа колебался от 0,4% до 2% за квартал. С учетом таких выплат эффективность стратегии в качестве регулярных выплат для жизни имеет смысл при вложении в фонды от нескольких миллионов рублей, отмечают участники рынка.

«Если сумма до 1 млн руб., то лучше вложить ее в классические фонды, чтобы максимизировать прибыль за счет реинвестирования дивидендов и купонов, а затем уже по мере накопления капитала переложиться в фонды с выплатой»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Налоговые особенности

При таких инвестициях стоит учитывать, что в периоды выплат стоимость паев снижается на величину выплаты. В связи с тем что в течение периода до выплаты промежуточного дохода все купоны и дивиденды учитываются в стоимости пая, входить лучше в самом его начале. «Если вложиться за один день до выплаты дохода, то клиент фактически получит часть своих денег обратно в виде дивиденда, но в то же время ему придется заплатить налог, так как это уже считается доходом»,— отмечает господин Макаров.

Активы ПИФов в РФ по итогам второго квартала приблизились к 10 трлн руб.

В целом такие инвестиции будут уступать по доходности классическим фондам, которые регулярно реинвестируют поступающие купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Кроме того, они проигрывают из-за разных принципов налогообложения. Фонд не является плательщиком налога на прибыль или НДФЛ, поэтому, когда в него поступают от эмитентов выплаты, они не облагаются никакими налогами. А вот любая выплата промежуточного инвестиционного дохода уже придет за вычетом НДФЛ, а потому пайщики получат выплаты после удержания налога.

Виталий Гайдаев

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