В стрельбе на стадионе в Чикаго пострадали два человека

Стрельба произошла на стадионе Guaranteed Rate Field в Чикаго во время бейсбольного матча. Как минимум две женщины получили ранения. Об этом сообщили телеканалы ESPN и CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyler Pasciak LaRiviere / Chicago Sun-Times / AP Фото: Tyler Pasciak LaRiviere / Chicago Sun-Times / AP

Как сообщает ESPN, 42-летняя женщина получила огнестрельное ранение в ногу. Она госпитализирована в удовлетворительном состоянии. Еще одна пострадавшая — 26-летняя женщина — со ссадиной на животе, она отказалась от госпитализации.

Полиция устанавливает, была стрельба открыта внутри или снаружи стадиона. Зрители матча рассказали CBS News, что не слышали звуков стрельбы во время матча, игра не останавливалась. NBC5 и CBS News не уточняют, есть ли у полиции подозреваемый.

Как пишет CBS News, запланированный после матча концерт репера Vanilla Ice был отменен «по техническим причинам». Неизвестно, произошло ли это из-за стрельбы, отмечает телеканал.

Олеся Павленко