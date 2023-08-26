В Краснодаре без света остались семь улиц

Об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе Краснодара сообщает в своем телеграм-канале Единая дежурно-диспетчерская служба кубанской столицы. Без света остались улицы Рождественская набережная, 70 лет Октября, Бульварное кольцо, Думенко, Харьковская, а также Проспект Чекистов и Платановый бульвар.

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Это произошло в результате повреждения линий 6-10 кВ, отключены ПС «ЮЗ–410» и «ЮЗ–602» и 25 трансформаторных подстанций. На месте работает аварийная бригада.

Маргарита Синкевич

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