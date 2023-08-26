СКА обыграл «Сибирь» на турнире им. Пучкова

В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный хоккейный турнир имени Н.Г. Пучкова. Накауне, 25 августа, в очередном матче на Ледовой арене петербургский СКА одержал победу со счетом 6:3 над новосибирской «Сибирью».

Петербуржцы одержали волевую победу, отыгравшись с 0:2. Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Иван Демидов, Илья Федотов, Сергей Толчинский, Иван Зинченко, Марат Хайруллин и Сергей Сапего. В составе гостей отличились Тейлор Бек (дважды) и Артем Жуков.

Заключительную встречу в рамках турнира СКА проведет сегодня, 26 августа, против череповецкой «Северстали».

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