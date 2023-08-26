В Челябинске изменится расписание автобуса между Чурилово и Парковым-2

График движения автобуса №2 «Чурилово – Петра Столыпина» изменится в Челябинске. Первый рейс будет раньше, а в часы-пик транспорт будет ходить чаще, сообщает пресс-служба мэрии.

Новое расписание начнет действовать с 28 августа. Первый рейс из Чурилово запланирован в 5:35 ежедневно, от остановки «Петра Столыпина» — в 5:34 по будням и в 5:55 по выходным. Последние рейсы из Чурилово и от Петра Столыпина стартуют в 22:25 ежедневно.

В часы-пик автобус будет ходить каждые 6-7 минут. в мэрии отмечают, что выделенные полосы на проспекте Ленина помогут выравнивать интервал и сократить время в пути.

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