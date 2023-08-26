Из Челябинской области выдворили более тысячи мигрантов-нелегалов с начала года

С начала 2023 года из Челябинской области выдворили более 1 тыс. иностранцев. Депортировали 85 мигрантов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Только за прошедший день в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» сотрудники полиции пресекли 75 правонарушений. В отношении семи иностранцев приняты решения об административном выдворении за пределы страны.

Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел в сфере миграции. 39 мигрантов, уже получивших гражданство РФ, доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. Еще 25 человекам вручены повестки для явки в военкоматы.

С начала года полиция региона возбудила 700 уголовных дел в сфере миграции и составила более 9 тыс. административных протоколов.

Количество преступлений, совершаемых иностранцами в Челябинской области, в результате принятых мер сократилось на четверть.

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