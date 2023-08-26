В Оклахоме произошла стрельба во время школького матча, четыре человека ранены

Неизвестный открыл стрельбу во время школьного футбольного матча в городе Чокто в Оклахоме. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщил местный телеканал Fox25.

Сообщение о стрельбе поступило около 22:30 по местному времени (06:30 мск). Игра была остановлена во время третьей четверти.

По словам шефа полиции города, пострадали четыре человека, среди них — как минимум один ученик школы.

Стрелок скрылся на неизвестном транспортном средстве. По предварительным данным, это был афроамериканец в сером худи.

Олеся Павленко