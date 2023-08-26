На Урале простились с погибшим на СВО, который был осужден за убийство инвалида

В Березовском (Свердловская область) простились с 19-летним Александром Кашниковым, погибшим на специальной военной операции (СВО). Как сообщает Е1, молодого человека провожали со всеми воинскими почестями, на СВО он ушел из колонии, в которую попал за убийство инвалида.

По данным издания, на похоронах заместитель главы Березовского пообещал матери погибшего на СВО молодого человека, что имя Александра Кашникова увековечат на городском мемориале боевой доблести и трудовой славы.

Преступление, которое совершил погибший, еще будучи подростком, широко освещалось в СМИ. В 2018 году компания подростков издевалась и до смерти забила 20-летнего молодого человека Дмитрия Рудакова с инвалидностью. Происходящее снималось на камеру. Обвиняемые подростки получили от восьми с половиной до девяти лет и девяти месяцев реального лишения свободы в воспитательной колонии. Одна из участниц расправы, 13-летняя девочка, избежала уголовного преследования из-за возраста. Ее на полтора года поместили в закрытое спецучилище. Александр Кашников тогда получил 8,5 лет.

По данным Е1, он отбыл половину срока и пошел на СВО. В колонии он выучился на медбрата. На спецоперации он погиб, вытаскивая раненого бойца в безопасное место, чтобы оказать ему помощь. Оба попали под артобстрел.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте