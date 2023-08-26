Председатель СК России взял на контроль проверку по принуждению инвалида из Удмуртии проезжать 100 км для химиотерапии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о нарушении прав инвалида из Удмуртии в сфере здравоохранения. Как сообщает информационный центр следственного комитета страны, причиной стало заявление 52-летнего инвалида-колясочника из поселка Игра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, мужчина перенес инсульт и операцию, после чего ему диагностировали онкологическое заболевание. Химиотерапия должна ему проводиться по месту жительства. Однако районная больница предложила инвалиду добираться до лечебного учреждения в Ижевск, ехать до которого более 100 км. Для семьи мужчины это материально затруднительно.

По указанным доводам проводится процессуальная проверка.