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обновлено 08:59

Председатель СК России взял на контроль проверку по принуждению инвалида из Удмуртии проезжать 100 км для химиотерапии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по обращению о нарушении прав инвалида из Удмуртии в сфере здравоохранения. Как сообщает информационный центр следственного комитета страны, причиной стало заявление 52-летнего инвалида-колясочника из поселка Игра.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, мужчина перенес инсульт и операцию, после чего ему диагностировали онкологическое заболевание. Химиотерапия должна ему проводиться по месту жительства. Однако районная больница предложила инвалиду добираться до лечебного учреждения в Ижевск, ехать до которого более 100 км. Для семьи мужчины это материально затруднительно.

По указанным доводам проводится процессуальная проверка.

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