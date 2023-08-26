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Компания-концессионер работ на Чусовском мосту сменила гендиректора

ООО «Пермская концессионная компания», выступающая концессионером работ на Чусовском мосту, сменило руководителя. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 24 августа генеральным директором общества является Александр Кокорин, который возглавляет ООО «СПК» — компанию-учредителя ПКК. На этой должности господин Кокорин сменил бывшего замминистра строительства Прикамья Сергея Филимонова, который руководил ПКК с октября 2021 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в 2017 году власти Пермского края подписали с ПКК концессионное соглашение, предусматривающее строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого мостового перехода. Генподрядчиком проекта является АО «Стройтрансгаз», которое, как считается, контролирует ПКК.

В начале этой недели стало известно, что из-за очередного отставания работ от графика власти региона готовятся предъявить ПКК штрафные санкции. Также источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что обсуждается «мирный вариант» расторжения концессионного соглашения. В том числе не исключена возможность «выкупа» регионом концессии, благодаря чему проезд по новому мосту могут сделать бесплатным.

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