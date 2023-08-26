В центре Перми появился стихийный мемориал памяти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

В центре Перми появился стихийный мемориал в память об основателях ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермские витязи». Место памяти расположено на пересечении улиц Сибирская и Швецова, на бульваре Советской Армии. Импровизированный мемориал представляет собой фото Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина с зажженными свечами и оставленными букетами красных гвоздик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото - тг-канал «Пермские витязи» Фото: фото - тг-канал «Пермские витязи»

Бизнесджет Евгения Пригожина Embraer Legace 600 разбился 23 августа. В Росавиации сообщали, что среди десяти человек, находившихся на борту, значились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин. МЧС сообщило, что все пассажиры погибли. Останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе.