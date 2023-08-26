Собаку и кошек спасли пожарные после хлопка в доме на улице 40 лет Победы в Ижевске

В столице Удмуртии вечером 25 августа на улице 40 лет Победы произошел хлопок. Местом инцидента стала квартира на девятом этаже, где повредилось остекление. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, пожар был оперативно ликвидирован, в момент происшествия людей в квартире не было.

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Однако пожарные оказали помощь домашним питомцам — собаке, кошке и двумя котятам. Как рассказал начальник караула пожарно-спасательной части 19 Григорий Бывальцев, в момент проникновения в квартиру они обнаружили спрятавшихся собаку и кошку. «Забились вместе, а глаза такие большие, испуганные! Вытащили собаку в подъезд, а кошечку на балкон, где было безопасно и приток свежего воздуха. В другом углу, за тумбочкой, прятались еще двое котят. Их тоже вытащили в подъезд,»,— рассказал господин Бывальцев.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия. О пострадавших людях не сообщается.