«Эта задача сопоставима с Космической программой в СССР»

Минцифры России представило проект Стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Он опубликован на ГАИС «Управление» для публичного обсуждения. Стратегия, среди прочего, предполагает перевод всей отечественной критической информационной инфраструктуры на доверенные отечественные решения, а также поэтапное замещение иностранных средств защиты информации. Проект комментирует директор краснодарской IT-компании «Вангард софт» (занимается разработкой программного обеспечения для аппаратного программного комплекса «Безопасный город») Виктор Тонконог.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тонконог

Фото: предоставлено автором Виктор Тонконог

Фото: предоставлено автором

«К критической инфраструктуре у нас относится большая часть информационных систем, телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, используемых госорганами, учреждениями либо компаниями в науке, здравоохранении, транспорте, энергетике, ТЭК, ряде промышленных отраслей. В целом, это весьма широкий перечень.

И после начала известных событий не отдельные предприятия, а целые отрасли стали сталкиваться с тем, что в ходе естественного износа из строя начало выходить определенное оборудование. И если само “железо” еще можно завозить какими-то способами через механизмы параллельного импорта, то встроить его в имеющиеся системы зачастую становится невозможным из-за необходимости, скажем условно, его авторизации у производителя на уровне софта.

Представьте, например, проблему нефтеперерабатывающего завода, который не может оперативно заменить соответствующий узел управления технологическим процессом, даже если завез его через Турцию, и представьте последствия этой проблемы.

Поэтому решение этой задачи, которую Минцифры закладывет в Стратегию, крайне актуально и жизненно важно. Но следует отметить, что эта задача очень амбициозна и требует радикального развития не только собственно IT-сектора, производящего софт, но также и производителей “железа”, а далее — по цепочке — кардинального перестраивания и даже формирования новых производств в целых отраслях науки и промышленности.

Проблема в том, что нам одновременно требуется обеспечить перевод на отечественные решения и программного обеспечения, и “железа”. При этом ПО должно производиться под “железо” конкретной архитектуры и характеристик. Чтобы обеспечить производство “железа” нужной архитектуры и достичь этих характеристик, требуются, в том числе, и специальные материалы, например, особые технологии обработки кремния для производства чипов, научные институты, которые бы со своей стороны обеспечивали производство конкурентоспособных чипов, кадры для этих институтов. В России сейчас не то, чтобы не было разработок по этим направлениям, но мы абсолютно точно не находимся в авангарде.

Если объяснять образно, власти ставят задачу ничуть не меньше чем создание Космической программы в СССР. Вообразите, сколько отраслей, производств, методик, норм, необходимо будет перестроить для достижения этой задачи.

Стратегия ставит крайне амбициозные задачи. И я полагаю, самое важное и самое сложное в ней будет именно учесть все межотраслевые стыки и скоординировать различные отрасли, которые в итоге должны не просто создать новый продукт, но сделать его конкурентоспособным мировым аналогам. А те, в свою очередь, все это время тоже не будут стоять на месте».

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