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Коммерсантъ FM
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В Якутии перевернулся вахтовый автобус, один человек погиб, восемь пострадали

В Нерюнгриском районе Якутии опрокинулся вахтовый автобус «Урал». Водитель погиб, восемь пассажиров госпитализированы.

О ДТП сообщила прокуратура Якутии в Telegram. Как утверждается, водитель не справился с управлением вахтового автобуса. По факту ДТП проводится проверка. О состоянии пострадавших не сообщается.

В конце июня в Якутии перевернулся маршрутный автобус, в котором находились 16 человек. Тогда прокуратура также сообщала, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Никто не пострадал.

Леонид Уварчев

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