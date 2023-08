Умер гитарист Whitesnake Берни Марсден

Британский гитарист Берни Марсден умер в возрасте 72 лет. В 1978 году он вместе с бывшим вокалистом группы Deep Purple Дэвидом Ковердейлом основал группу Whitesnake.

Господин Марсден «мирно умер в четверг вечером» в окружении жены и дочерей, передает The Guardian заявление семьи. «Берни никогда не терял своей страсти к музыке, писал и записывал новые песни до самого конца»,— говорится в сообщении.

Берни Марсден родился в городе Бакингем в 1951 году. Начал карьеру в 1972 году в рок-группе UFO. Участвовал в группе Paice Ashton Lord, которая была создана после распада Deep Purple, а в 1978 году вместе с Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди основал Whitesnake. Принимал участие в записи первого ER, пяти альбомов и одного концертного альбома группы. Был автором или соавтором таких композиций как Fool for Your Loving, She's a Woman, Walking in the Shadow of the Blues, Trouble, Here I Go Again.

Леонид Уварчев