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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 28 августа–1 сентября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

После непродолжительного затишья рубль вновь начал терять позиции на валютном рынке. По итогам минувшей недели курс доллара на Московской бирже вырос на 1,66 руб., до отметки 95,42 руб./$. Основные причины ослабления рубля остались прежними — это диспропорция экспорта и импорта, отток капитала в связи с уходом иностранных компаний и спрос на валюту со стороны населения.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 94.00
ПСБ 92.00-96.00
Банк Русский Стандарт 93.00-96.00
«БКС Мир инвестиций» 93.00-96.00
Консенсус-прогноз * 94.25

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
ПСБ
Банк Зенит
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Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Предложение валюты краткосрочно вряд ли изменится сильно

Равновесие рыночного предложения и спроса на валюту может нарушиться с завершением налогового периода, в результате чего мы не исключаем временного закрепления доллара в зоне 95–96 руб. Негативом для нацвалюты также могут выступать укрепление глобального доллара, слабая динамика рынка рублевого долга и сложный новостной фон. Вместе с тем предложение валюты краткосрочно вряд ли изменится сильно, учитывая действующие договоренности между властями и бизнесом о продаже большего количества валютной выручки. Кроме того, с временным лагом в динамику рубля может транслироваться повышение нефтяных цен, начавшееся в конце июля.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Продолжает держать рубль в напряжении неустойчивость нефтяных цен

Поддержать российский рубль могут позитивные новости о восстановлении соотношения экспорта и импорта и последующем за ним увеличении потока поступающей в страну валюты. При этом против рубля на текущий момент выступает грядущее окончание налоговых выплат, способное в перспективе ослабить российскую валюту. Продолжает держать рубль в напряжении неустойчивость нефтяных цен. В центре внимания — выступление главы Федрезерва, а также публикация индекса потребительского доверия Мичиганского университета за август, способные повлиять на расстановку сил на валютном рынке в ближайшие дни. Тем временем против юаня продолжает играть рекордный отток иностранного капитала из Китая, и помочь ему может планируемая китайским регулятором встреча с глобальными инвесторами для укрепления их доверия.

Евгений Локтюхов,
начальник отдела экономического и отраслевого анализа

Потенциал ослабления рубля выглядит ограниченным

Увеличение спекулятивной активности подтолкнуло ключевые валюты к росту. В результате курс доллара поднялся до 95–95,5 руб./$. Потенциал ослабления рубля выглядит ограниченным, однако ввиду отсутствия активного предложения валюты со стороны экспортеров переход в диапазон 90–93 руб. без дополнительных мер со стороны властей остается под вопросом. В начале следующей недели мы ожидаем 92–96 руб. за доллар.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

В качестве позитивного фактора стоит выделить возобновление роста цен на нефть

Завершение налогового периода августа в начале недели лишит рубль потенциальной поддержки со стороны экспортеров. Тем не менее можно констатировать перелом девальвационного тренда. Несмотря на отсутствие фундаментальных причин для укрепления рубля, подход к максимумам текущего месяца сопряжен с риском очередной поддержки национальной валюты со стороны властей. В качестве позитивного фактора стоит выделить возобновление роста цен на нефть, в том числе и российскую. Все это должно позволить рублю консолидироваться в районе 93–95 руб./$.

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