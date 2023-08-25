Курс доллара. Прогноз на 28 августа–1 сентября

Денис Буйволов,

аналитик Предложение валюты краткосрочно вряд ли изменится сильно Равновесие рыночного предложения и спроса на валюту может нарушиться с завершением налогового периода, в результате чего мы не исключаем временного закрепления доллара в зоне 95–96 руб. Негативом для нацвалюты также могут выступать укрепление глобального доллара, слабая динамика рынка рублевого долга и сложный новостной фон. Вместе с тем предложение валюты краткосрочно вряд ли изменится сильно, учитывая действующие договоренности между властями и бизнесом о продаже большего количества валютной выручки. Кроме того, с временным лагом в динамику рубля может транслироваться повышение нефтяных цен, начавшееся в конце июля.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Продолжает держать рубль в напряжении неустойчивость нефтяных цен Поддержать российский рубль могут позитивные новости о восстановлении соотношения экспорта и импорта и последующем за ним увеличении потока поступающей в страну валюты. При этом против рубля на текущий момент выступает грядущее окончание налоговых выплат, способное в перспективе ослабить российскую валюту. Продолжает держать рубль в напряжении неустойчивость нефтяных цен. В центре внимания — выступление главы Федрезерва, а также публикация индекса потребительского доверия Мичиганского университета за август, способные повлиять на расстановку сил на валютном рынке в ближайшие дни. Тем временем против юаня продолжает играть рекордный отток иностранного капитала из Китая, и помочь ему может планируемая китайским регулятором встреча с глобальными инвесторами для укрепления их доверия.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Потенциал ослабления рубля выглядит ограниченным Увеличение спекулятивной активности подтолкнуло ключевые валюты к росту. В результате курс доллара поднялся до 95–95,5 руб./$. Потенциал ослабления рубля выглядит ограниченным, однако ввиду отсутствия активного предложения валюты со стороны экспортеров переход в диапазон 90–93 руб. без дополнительных мер со стороны властей остается под вопросом. В начале следующей недели мы ожидаем 92–96 руб. за доллар.