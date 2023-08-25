Под Горячим Ключом сгорело 5 тысяч «квадратов» сухой травы

В поселке Заречье загорелась сухая трава на площади 5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел днем 25 августа. Прибывшие пожарные подразделения установили, что произошло загорание сухой травы на площади 200 кв. м, пройдено огнем 0,3 га. Спустя три часа пожар удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. м. Еще через 2,5 часа возгорание полностью ликвидировали.

К тушению пожара привлекалось 15 человек и четыре единицы техники.

Татьяна Ручкина

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