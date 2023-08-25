Трем импортозамещающим компаниям одобрили субсидию в 365,6 млн рублей

Три импортозамещающие компании получат субсидию в 365,6 млн руб. Как сообщает пресс-служба администрации региона, выделение средств одобрила профильная комиссия.

«На территории края мы создаем все условия для развития технологичных, импортозамещающих производств. В прошлом году поддержали три проекта в сфере машиностроения, электроники и фармацевтики. Сейчас они в активной стадии реализации»,— отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Всего в этом году власти региона планируют поддержать около десяти компаний. В числе первых субсидию одобрили краснодарскому проекту по локализации производства огнеупорного стекла, который используют в гражданском и промышленном строительстве.

В Северском районе по разработанной совместно с МГУ технологии производят диоксид кремния и активированный уголь из рисовой лузги. В Кропоткине за счет поддержки построят крупнейший на Юге России комбинат по производству высококачественной крафтовой бумаги и беленого картона из вторичного сырья. На предприятии также планируют наладить выпуск тарного картона и упаковочной бумаги.

Татьяна Ручкина

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