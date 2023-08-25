Filatov&Karas, Сергей Довлатов и симфония «Rammstein»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать симфонию «Rammstein» в исполнении оркестра Cagmo и независимую гитарную музыку. В театрах — увидеть премьерный спектакль «Иммикайого. История о четырех ароматах» и постановку «Альбом с голубем», рассказывающую о писателе Сергее Довлатове. Любителей хоккея ждет фестиваль «Автомобилист Winline Фест», на котором выступят Filatov&Karas. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Фестивали

В Музее андеграунда в Екатеринбурге 26 августа пройдет фестиваль независимой гитарной музыки уральских исполнителей «Лету Конец Фест». На нем выступят челябинская группа регги-панков Truckdrivers, тюменская поп-панк группа «Эйджизм», екатеринбургские «Лиз Шерман», «Пекинский стереотип», «Бизнес юность», «Моська» и другие исполнители. Стоимость билета — 800 руб.

В Екатеринбурге 26 августа возле ТРЦ «Радуга-парк» в рамках фестиваля «ГикКон-2023» пройдет косплей-шоу с 30 участниками, игротека, ярмарка, аллея авторов, где пройдут встречи с художниками, иллюстраторами и комиксистами. Вход на фестиваль свободный.

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 26 августа пройдет фестиваль «Синтез искусств». Гости фестиваля увидят арт-проекты от художников Максима Якушенка, Антонины Кравченко, Вероники Костроминой и других, поучаствуют в арт-терапии от психолога-консультанта Анастасии Ершовой, мастер-классе «Арт-объект» и услышат концерт группы Radiola. Вход на фестиваль свободный, стоимость полного билета для участия в мастер-классе — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Filatov & Karas

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Filatov & Karas

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Екатеринбурге в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» 27 августа пройдет фестиваль «Автомобилист Winline Фест». Гостей ждут презентация основного состава команды, общение с хоккеистами, соревнования по автозвуку и другие события. Хэдлайнером фестиваля станет музыкальная группа Filatov&Karas, известная песнями «Пошла жара», «Amore Море, Goodbye». Вход на фестиваль свободный.

В Историческом сквере 26-27 августа будет проходить международный книжный фестиваль «Красная строка». В нем принимают участие более 130 издательств. Среди них «Редакция Елены Шубиной», Corpus, «Самокат», «Абрикобукс», Popcorn Books, Bubble. В рамках фестиваля пройдут встречи с писателями Алексеем Ивановым, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Алексеем Сальниковым, Яной Вагнер, Евгенией Некрасовой, Денисом Драгунским, Ксенией Буржской и другими. Вход свободный.

Концерты

В арт-кафе Тюменского большого драматического театра 26 августа состоится концерт-спектакль «Жизненный опыт, или Это не так уж страшно, если привыкнуть» в исполнении актеров театра Дмитрия и Полины Егоровых. Они представят творчество поэтессы, композитора, клоунессы, актрисы, солистки кабаре-бэнда «Серебряная свадьба» Светланы Бень. Это будут трогательные зарисовки о любви, которые складываются в одну историю неожиданных знакомств и встреч, начинающихся страстной завязкой, а заканчивающихся тривиальным финалом. Стоимость билета на концерт-спектакль — от 600 руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге в джаз-клубе EverJazz 27 августа состоится концерт «Электроакустическая ярость» в исполнении группы «ШАБ и сочувствующие». Посетители услышат музыку в таких жанрах, как кантри-блюз, пост-гранж и панк-джаз. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 30 августа состоится концерт оркестра Cagmo с симфонией «Rammstein». В исполнении музыкантов прозвучат ранее не исполнявшиеся версии песен Mein Herz Brennt, Sonne, Mutterи других. Стоимость билета на концерт — от 1,4 тыс. руб.

В джазовом клубе EverJazz 1 сентября пройдет концерт «Традиционный джаз Нового Орлеана» в исполнении ансамбля Kickin’Jass Orchestra. Новоорлеанский джаз вобрал в себя фольклор, рэгтайм, спиричуэлз, рабочие песни, блюз, представления менестрелей и духовых оркестров. На концерте Kickin' Jass Orchestra исполнит песни The Darktown Strutter's Ball, Hamburger Rag, Fidgety Feet, Birdberry и другие. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 24 августа открылась выставка фоторабот Натальи Проворовой «Наедине с природой». В 2008 году Наталья Проворова окончила художественно-графический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, занимается графикой и увлечена фотографией. В работах чувствуется любовь художницы к окружающему миру, природа раскрывается с разных сторон: она предстает то теплой и уютной, то молчаливо холодной, то вспыхивающей первым осенним лучом, то умиротворяющая тихим шелестом деревьев. Выставка продолжит работу до 17 сентября, стоимость полного билета — 100 руб.

В Екатеринбурге в художественной галерее «Поле» 24 августа открылась выставка скульптуры Андрея Чернышова и вышивки Сергея Ермолаева «Игрушечная жизнь». Андрей Чернышов представляет ту часть своего творчества, в которой продолжает поиск стиля и формы и смешивает материалы, предметы и техники. Сергей Ермолаев считает, что «игрушечная» составляющая неотделима от реальности и что она пронизывает все сферы жизни. Этот диалог прослеживается в его работах. Выставка продлится до 25 сентября. Вход свободный.

Ельцин-центр 26 августа организует пешеходную экскурсию «Площадь Труда и Исторический сквер», которую проведет сотрудник музея Бориса Ельцина Евгений Емельянов. Участники экскурсии узнают, как принимались решения, предопределившие нынешний облик площадей и скверов Екатеринбурга, какие истории стоят за этим и как обустраивались парки и улицы города. Экскурсия пройдет с переводом на русский жестовый язык. Стоимость билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 30 августа пройдет традиционный час винила Алексея Коршуна «Герои раннего рок-н-ролла». Слушатели узнают об истории рок-н-ролла и о таких первопроходцах жанра, как Билл Хейли, Элвис Пресли, Чак Берри, Литтл Ричард, Джерри Ли Льюис, Карл Перкинс, Бадди Холли, Рой Орбисон и других. После лекции на виниле полностью прозвучат дебютные альбомы Элвиса Пресли «Elvis Presley» (1956 год) и Чака Берри «After School Session» (1957). Стоимость билета — 300 руб.

Спектакли

В Екатеринбурге в Малом драматическом театре «Театрон» 26 августа состоится премьера спектакля «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. Это история об утраченном, невозможном и несбыточном, в которой не боятся задавать откровенные вопросы и получать пугающие ответы. Одновременно это история о сочувствии, нежности, всепроникающей, страстной и неизбежной любви. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 26 августа состоится премьера спектакля «Иммикайого. История о четырех ароматах» в исполнении актеров «Театра новых вибраций» Александры Ли. Актеры создали монологи, исходя из жизненного опыта, размышлений и духовных трансформаций. Персонажи расскажут свои истории в формате «мягкой терапии» и в форме танцевального перформанса, созданного екатеринбургским режиссером-хореографом Варварой Найниш. Необычная посадка зрителей в четырех зонах зала создаст атмосферу, которая позволит глубже погрузиться в историю каждого человека. Стоимость билета на спектакль — 2,8 тыс. руб.

В Екатеринбурге в Центре современной драматургии 28 августа представят премьерный спектакль режиссера Алексея Федорченко «Альбом с голубем» об эмигранте-писателе Сергее Довлатове. Зрители увидят не только трепетное отношение писателя к родной земле, но и его личные драмы, историю знакомства и отношений Довлатова со своей будущей супругой. Это будет рассказ о любви, в котором переплетены истории, стирающие грань между действительностью и вымыслом. Стоимость билета на спектакль — 1 тыс. руб.

В Тюменском большом драматическом театре 1, 2 и 3 сентября покажут спектакль на льду «Седьмой лепесток». Хореографическая ледовая сказка для семейного просмотра основана на известном произведении Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Постановку представят театр на льду «Эфир» и театр танца MO’DO. Стоимость билета на спектакль — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 24 по 30 августа проходит показ фильма Валери Донзелли «Только ты и я» на французском языке с русскими субтитрами. Главная героиня Бланш выходит замуж за Грега, уверенная, что именно он ее вторая половинка. Их любовь кажется идеальной, а история — удивительной. Однако после свадьбы девушка понимает, что оказалась в ловушке. Стоимость билета — 320 руб.

В Ельцин-центре 27 августа пройдет показ документального фильма Сары Ноджуми «Художники при персидском дворе» на английском языке с русскими субтитрами. Кинокартина рассказывает историю искусства, родившегося и расцветшего при дворе шахов из Каджарской династии (1785-1925 года) и исследует малоизвестную традицию восточных художников. В фильме есть интервью с экспертами, которые погружают зрителя в эпоху иранской истории, и представлены художники эпохи Каджаров: Сани ал-Мулк и Камал ал-Мулк. Стоимость билета — 300 руб.

Подготовила Анастасия Таначева