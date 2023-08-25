Экс-глава «Газпрома» Ямала Алексей Овечкин возглавил «Газпром Недра»

Генеральным директором «Газпром Недра» (дочерняя компания «Газпрома») назначен 46-летний Алексей Овечкин. Как сообщили в пресс-службе компании, ранее он занимал должность главы «Газпромнефти» Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В компании он работает 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпром» Фото: пресс-служба «Газпром»

Алексей Овечкин с 1999 по 2009 годы работал в различных нефтегазовых организациях. С 2012 по 2015 он возглавлял «Газпромнефть» в Оренбурге, в 2015 году — в Муравленко, а с 2015 по 2023 в ЯНАО.

В 1999–2009 годы работал в различных нефтегазовых организациях. Прошел путь от помощника мастера по исследованию скважин до заместителя директора по управлению инфраструктурой и оперативной поддержки — главного инженера предприятия.

«Газпром Недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ.

Полина Хабарова

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