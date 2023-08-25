В ДТП возле Ганиной Ямы погибли три человека и два пострадали

В Свердловской области на 41 км ЕКАД возле Ганиной Ямы произошло лобовое столкновение двух машин. Как сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава, в результате ДТП погибли три человека, еще два пострадали.

ДТП произошло около 17:00 25 августа. По данным портала Е1, машины столкнулись из-за того, что водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Как сказано в сообщении Минздрава, два человека погибли до приезда скорой помощи, а один погиб уже в машине медиков. Двое страдавших были госпитализированы в ГКБ №23. Водитель грузовика отказался от госпитализации.

Полина Хабарова

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