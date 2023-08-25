Росприроднадзор предложил пермским бумажникам компенсировать ущерб реке

Росприроднадзор направил ООО «Прикамский картон» требование о необходимости компенсировать последствия влияния производственной деятельности предприятия на водный объект — реку Чусовую. Сумма, которая может быть взыскана с предприятия, составляет около 3,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании, основанием для этого стали надзорные мероприятия, проведенные соответствующими органами в отношении компании в 2020 году. Документы, положенные в основу расчета вреда, могут быть оспорены обществом исходя из имеющейся судебной практики, добавили в «Прикамском картоне».

«На сегодня обществом подготовлены необходимые документы и сформирована позиция для защиты законных интересов компании. Производственная деятельность предприятия идет в штатном режиме»,— заявили в ООО «Прикамский картон». В компании отметили, что в период с 2021 по 2023 год в отношении ООО было проведено четыре проверки Росприроднадзора, подтвердившие отсутствие превышений концентрации загрязняющих веществ в сточной воде.

Производственная площадка ООО «Прикамский картон» расположена в микрорайоне Голованово Перми. Компания производит гофрированную бумагу и картон, бумажную и картонную тару. Выручка предприятия в 2022 году составила 9,8 млрд руб.