«Усатый нянь», референсы в мультфильмах и юбилей «Швейцарии»

На следующей неделе в городе пройдут кинопоказы, кукольные спектакли и концерты, парк «Швейцария» отметит 120-летний юбилей. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы Zoloto Владимир Золотухин во время выступления

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Солист группы Zoloto Владимир Золотухин во время выступления

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

26 августа на сцене «Ракушка» в Александровском саду выступит поп-группа Zoloto. Билет стоит 1,6 тыс. руб.

26 августа в главном доме усадьбы Гусевых на улице Славянской, 4 покажут драму «Настройщик» режиссера Киры Муратовой. Фильм рассказывает о настройщике роялей, который решил ограбить своих состоятельных подруг. Для посещения нужно зарегистрироваться.

26 день парк «Швейцария» отпразднует 120-летие. В честь этого там пройдут мастер-классы, экскурсии и лекции, выступят танцевальные коллективы, группы «Jazz-classic», «Jack Daniels», «Black Stars», «5sta Family» и народный коллектив «Любава». Подробная программа опубликована в соцсетях парка. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исторические реконструкторы дают корабельные мастер-классы на Нижегородской ярмарке

Фото: vk.com/nn_yarmarka Исторические реконструкторы дают корабельные мастер-классы на Нижегородской ярмарке

Фото: vk.com/nn_yarmarka

Продолжается фестиваль «Ярмарка в городе». 26 августа на Нижегородской ярмарке состоится концерт фолк-рок группы «Калевала» и показ фильм «Усатый нянь». 27 августа там выступит фолк-группа «Спиричуал Сизонс» и пройдут сеансы немого кино под живую музыку. В выходные пройдут исторические лекции, кукольные спектакли, чаепития у самовара. Вход на мероприятия свободный.

27 августа в честь Дня российского кино в детском парке имени Свердлова, парке «Дубки» и «Автозаводском» парке покажут фильмы, снятые в Нижегородской области. В программе — «Васса» Глеба Панфилова, «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова и «Китайский сервиз» Виталия Москаленко. Вход свободный.

30 августа в Саду мечтателей на улице Короленко, 17 пройдет лекция дизайнера Катерины Павловой «Как это сюда попало: референсы и заимствования в мультфильмах». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Подготовила Елена Ковалева