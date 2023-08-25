«Чуждый элемент удален — сериал спасен»

Максима Виторгана заменил дипфейк — в российском сериале «Контакт» вместо известного актера появился сгенерированный образ. Отдаленно артиста можно узнать, но лицо его выглядит сильно изменившимся. Он сам уверен, что причиной подобных действий прокатчика стала его позиция в отношении боевых действий на Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в этом весьма интересный прецедент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Есть в России актер, достаточно известный и, можно рискнуть сказать, популярный. Зовут его Максим Виторган, в свое время его пригласили в сериал «Контакт» на роль мужа главной героини, которую сыграла Равшана Куркова.

Этот многосерийный художественный фильм выходит в онлайн-кинотеатре Premier, что принадлежит компании «Газпром-Медиа». Но вот беда приключилась — оступился господин Виторган, подвергнув критике специальную военную операцию на Украине. А, значит, не должно быть подобных граждан на российском экране, какие бы роли они ни исполняли, пусть даже и главные.

Однако сериал уже идет, снять с проката его никак нельзя — рядовой российский зритель невинно пострадает, да и технически это невозможно. Но решение, как известно, есть всегда. Благо XXI век на дворе, на помощь приходит технология дипфейка. И превращается наш Максим Эммануилович Виторган не пойми в кого.

Можно его, конечно, узнать, но по факту вроде бы и похож, но не он. Как-то странно он общается, может показаться, что не совсем здоров данный персонаж, плохо себя вдруг почувствовал.

Соответственно, из титров его тоже долой, вырезали. И вот нет актера, теперь его роль исполняет образ, созданный ИИ. Так можно и в титрах прописать: «Муж Курковой — искусственный интеллект».

Наверное, недешево все это стоит, но зато каков эффект: чуждый элемент удален, а сериал спасен. Вот что значит будущее.

Иной, конечно, пожалеет, что, мол, таким образом используются современные достижения. И как все это с юридической точки зрения обосновать? Есть же договор, есть живой актер. Сложно сказать, как будут из положения выходить. Но не нужно актеру политикой заниматься, его удел — сцена, и нечего лишние мысли свои вслух озвучивать.

Такие же случаи были и в СССР: некоторые известные люди, в том числе и актеры, на Запад сбегали. Но фильмы с их участием советский народ любил искренне, из титров их, естественно, так же вырезали, но в целом приходилось терпеть. Не было тогда технологии дипфейка.

А вот сейчас такое прорывное решение. Впрочем, создается прецедент — можно так любого оступившегося и нелояльного заменить на робота. А когда провинившийся исправится или раскается, можно и обратно его вернуть.

Только вот что зритель подумает? Он же Виторгана хотел увидеть, он же не мультик смотрит. Этак вообще актеры не нужны будут, а, может быть, и не только они. И останутся одни лишь дипфейки. А, может быть, это и хорошо — никто тогда не сможет более оступиться и политику государства сомнению подвергнуть.

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