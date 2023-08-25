В Ярославской области учреждена губернаторская премия для педагогов

В Ярославской области учреждена премия губернатора для учителей в размере 100 тыс. руб. Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил на пленарном заседании традиционного августовского совещания педагогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Приняли решение о материальном поощрении лучших учителей региона: будет учреждена губернаторская премия за профессиональное мастерство в размере 100 тыс. руб. Ее получат 70 педагогов региона. Это лишь один из способов выразить нашу признательность и благодарность за ваш труд»,— сказал Михаил Евраев.

Михаил Евраев поблагодарил всех педагогов региона за профессионализм и верность призванию. Он вручил дипломы 23 победителям и лауреатам региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России».

Господин Евраев отметил, что правительство региона ежегодно уделяет внимание и модернизации материально-технической базы учебных заведений. В новом учебном году в области откроются детский технопарк «Кванториум» в ярославской школе №88 и центр цифрового образования «IT-куб» в Угличе в рамках нацпроекта «Образование», который в регионе реализует правительство области.

«Цель этой работы – обеспечить равный доступ к современному качественному образованию для каждого ребенка. Поэтому еще одно направление — обеспечение транспортной доступности. Сейчас парк школьных автобусов составляет 272 единицы. До конца года его пополнят еще 49 автобусов, часть которых заменит устаревшую технику. Мы выделили серьезные средства на антитеррористическую защиту учреждений образования – более 500 млн руб. И в следующем году эта работа будет продолжена. Все школы, детские сады, колледжи должны иметь ограждение, электронные замки, профессиональную охрану»,— добавил Михаил Евраев.

Под контролем правительства области также строятся новые учебные заведения. Например, в этом году в регионе двери откроют две новые школы, еще две школы скоро будут достроены. Кроме строительства, школы региона нуждаются и в ремонте стадионов.

«И еще пришли к решению сделать специальную программу по восстановлению пришкольных стадионов. Многие из них в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, у нас есть программа по приведению в порядок дворов больниц, и так же важно привести в порядок дворы в школах и детских садах»,— отметил Михаил Евраев.

Алла Чижова