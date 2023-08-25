Суд в Казани взыскал с бывшего главы «Теплокома» свыше 134 млн рублей

По решению Московского райсуда Казани с экс-главы ООО «Теплоком» взыскали свыше 134 млн руб. ущерба, которое он причинил налоговым преступлением. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в прошлом году мужчина, будучи главой и учредителем компании, уклонился от уплаты НДС за счет завышения налоговых вычетов. Кроме того, он включил ложные данные в налоговые декларации и иные документы. Общая сумма налогов, которые мужчина недоплатил, превысила 134 млн руб.

При этом следствие отказала возбуждать уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов из-за истечения срока давности. При этом нанесенный ущерб бизнесмен не возместил. Тогда прокуратура обратилась в суд, и ее требования удовлетворили.

"Ъ-Казань"