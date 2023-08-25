«Славянск ЭКО» семьи экс-депутата ЗСК получил 2,6 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль ООО «Славянск Эко», находящегося в Славянске-на-Кубани и выпускающего мазут, судовое топливо и нафту, за первый квартал 2023 года составила 2,6 млрд руб. Финансовый отчет компании опубликован в «СПАРК-Интерфакс».

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Выручка компании за три месяца составила 32,1 млрд руб. при себестоимости продаж в 29 млрд руб. За квартал ООО «Славянск Эко» заплатило 662,2 млн руб. налогов. В 2022 году выручка компании составила 161,9 млрд руб., чистая прибыль — 11,9 млрд руб.

ООО «Славянск Эко» зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в 2011 году. Основной вид деятельности — производство нефтепродуктов. 75% в уставном капитале принадлежит бывшему депутату Заксобрания Краснодарского края Роберту Паранянцу, еще 25% — его брату Валерию Паранянцу.

Завод входит в топ-5 крупнейших компаний нефтепереработки края. Предприятие включает установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья и готовой продукции, а также собственные железнодорожные пути и эстакады слива и налива.

Татьяна Ручкина

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