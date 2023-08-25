В Самаре начальник строительного участка предстанет перед судом

В Самаре начальник строительного участка обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, сообщает региональная прокуратура.

«По версии следствия, вечером 19 марта 2023 года около одного из домов по улице Пугачевский тракт упали складированные полимерные трубы, в результате чего 11-летнему мальчику, проникшему к месту происшествия из-за отсутствия ограждения, был причинен тяжкий вред здоровью»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сабрина Самедова