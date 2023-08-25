Нижегородские депутаты предложили освободить участников СВО от платы за парковку

В законодательное собрание Нижегородской области внесен проект изменения в региональный закон об отдельных вопросах организации дорожного движения, в соответствии с которыми участникам СВО могут освободить от платы за парковку. Законопроект разработан парламентским комитетом по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что право на льготу будут иметь участвовашие в СВО военнослужащие, сотрудники Росгвардии,имеющие специальные звания полиции, добровольцы-контрактники, сотрудники УФСИН, полиции и СК РФ.

Право бесплатной парковки будет распространяться на один принадлежащий участнику СВО автомобиль.

Андрей Репин