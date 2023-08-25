Участок новой платной трассы от Москвы до Казани планируют открыть в декабре

Участок новой платной автодороги М-12 из Москвы до Казани откроют в декабре 2023 года. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сказал замглавы правительства России Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы в этом году, 6 сентября, я надеюсь, откроем выход с Московского скоростного диаметра на трассу М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса — это практически до Нижнего Новгорода. И 20 декабря мы планируем дойти до Казани»,— отметил господин Хуснуллин.

Напомним, в Татарстане новая платная трасса М-12 будет проходить по территории пяти районов. Ее протяженность в республике составит 142 км. Сама же трасса позволит сократить время поездки из Москвы до Казани до 6,5 часа.

"Ъ-Казань"