Эмитенты пришлись не к бирже

Российские эмитенты столкнулись с проблемами на бирже Казахстана. Ozon, «О’кей» и «Русагро» получили листинг на Астанинской международной бирже в марте и июле, однако торги их бумагами до сих пор не начались, выяснили «Ведомости». Как рассказали изданию в Ozon и «Русагро», у компаний пока не получилось найти маркетмейкера, который мог бы поддержать ликвидность. Ими обычно выступают профессиональные участники, например, брокеры, банки или инвестфонды. Эту информацию подтвердила торговая площадка. По словам представителя биржи, казахстанские брокеры раньше не специализировались на активах из России, и пока интерес к ним ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вероятно, местных игроков беспокоят и возможные санкционные риски, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Российские компании, которые хотят торговаться в Казахстане, представляют собой санкционную юрисдикцию. Возможно, некоторые казахстанские брокеры не хотят выступать маркетмейкерами из-за потенциальных санкционных рисков.

В то же время набор возможных маркетмейкеров есть — это и казахстанские брокеры, в частности, Halyk и Freedom, которые могли бы работать с нашими эмитентамии, и некоторые российские, представленные на Астанинской бирже.

Мне кажется, если юристы хорошо поработают, то проблем с маркетмейкерством быть не должно. Думаю, компании могут решить все юридические проблемы за несколько месяцев. Эти компании торгуют в России — какой-то срочной необходимости выходить в Казахстан нет, поэтому у них есть время поработать с маркетмейкерами».

Скорее всего, основная проблема — низкая ликвидность торгов в Казахстане в принципе, отметил управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Однако, по его мнению, эмитенты не могли не знать об этой особенности: «Мы говорим даже не про крупнейшую биржу, крупнейшей является все-таки KASE. На AIX активность частных инвесторов, институциональных не такая высокая.

И в этих условиях маркетмейкеры, конечно, не хотят брать на себя риск, поскольку в отсутствие ликвидности фактически возможны различные манипуляции со стороны недобросовестных участников рынка. Это, само собой, будет приводить к рискам для денежных позиций маркетмейкеров. На мой взгляд, все компании прекрасно осознавали, каков уровень ликвидности на бирже.

Если мы говорим про иностранные площадки, которые готовы листинговать российских эмитентов, думаю, что AIX — объективно лучший выбор.

Любые другие площадки, которые могли бы предоставить такой доступ, обладают еще меньшей ликвидностью и известностью. И в этом смысле Казахстан как крупнейшая экономика из постсоветских стран, не считая Россию, является наиболее интересным и перспективным выбором. Но даже он в моменте не способен удовлетворить ожидания и требования крупных эмитентов».

По данным источников «Ведомостей», переговоры с российскими эмитентами о маркетмейкинге активно ведут и участники торгов из Евросоюза, у которых есть опыт работы с отечественными компаниями.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова