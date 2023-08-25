Чиновников Татарстана обязали отказаться от иностранного гражданства

Власти Татарстана обязали госслужащих региона отказаться от иностранного гражданства. Указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что госслужащие теперь должны принять все возможные меры, которые направлены на прекращение иностранного гражданства, воздерживаться от получения соответствующих документов и совершения действий в виде гражданина другой страны. Исключением здесь выступают лишь те действия, которые нужны для прекращения гражданства иностранного государства.

"Ъ-Казань"