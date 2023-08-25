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Чиновников Татарстана обязали отказаться от иностранного гражданства

Власти Татарстана обязали госслужащих региона отказаться от иностранного гражданства. Указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что госслужащие теперь должны принять все возможные меры, которые направлены на прекращение иностранного гражданства, воздерживаться от получения соответствующих документов и совершения действий в виде гражданина другой страны. Исключением здесь выступают лишь те действия, которые нужны для прекращения гражданства иностранного государства.

"Ъ-Казань"

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