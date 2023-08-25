Выступившего против спецоперации казанского бизнесмена задержали сразу после освобождения

Правоохранители задержали казанского бизнесмена Руслана Баязитова сразу после его освобождения из спецприемника. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, он был арестован на 14 дней за дискредитацию ВС РФ. Сегодня его срок ареста истек. Он был задержан уже как подозреваемый по уголовному делу об экстремизме. После этого его доставили на допрос.

Ранее против бизнесмена возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте 52-летнего бизнесмена.